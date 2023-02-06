МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает умеренно расти, при этом на 30% взлетели в цене акции "Мостотреста", в целом же прибавляет в стоимости широкий круг активов, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций перешел к умеренному росту

Индекс Мосбиржи к 11.52 мск растёт на 0,47%, до 2258,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,59%, до 1008,44 пункта.

Низколиквидные акции "Мостотреста" в отсутствие особых новостей взлетали в цене более чем на 30%, до 132,3 рубля, а к текущему моменту дорожают на 25,4%. А объем торгов ими составляет почти 750 миллионов рублей.

"Какие-либо информационные поводы для активизации интереса к акциям "Мостотреста" пока отсутствуют, поэтому столь сильный рост цены стоит трактовать как агрессивную спекулятивную игру на повышение. В последние недели мы неоднократно наблюдали спекулятивный взлет стоимости самых различных низколиквидных бумаг", — прокомментировал РИА Новости Виталий Манжос из ИК "Алго-Капитал".

"С технической точки зрения для акций "Мостотреста" вполне характерно периодическое сильное изменение цены. Сопоставимый по масштабу внутридневной прирост в них наблюдался уже дважды с начала 2023 года. Не исключено, что эти акции еще вернутся к уровню предыдущего закрытия в ближайшие недели. Но на долгосрочном временном горизонте они пока выглядят относительно дешевыми", — добавил аналитик.

Рост котировок акций "Мостотреста" происходит на ожиданиях увеличения выручки компании в связи с вероятными новыми инфраструктурными проектами, в том числе на Дальнем Востоке, также прокомментировал агентству главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук. Вместе с тем отсутствует ясность относительно параметров и рентабельности этих проектов, что создает неопределенность перспектив компании, в результате чего цены акций, возможно, скорректируются, добавляет он.

Что касается бумаг других девелоперов, то бумаги группы "Эталон" дорожают на 0,66%, ЛСР – на 0,78%, ПИКа — на 0,86%, "Самолета" — на 0,47%. Внешние рынки под давлением

Аналитик инвестиционного банка "Синара" Ирина Фомкина связывает позитив в динамике котировок ПИКа и ЛСР с новостью о том, что ПИК СЗ, группа ЛСР, MR Group, Capital Group и Asterus могут получить площадь в 82,3 гектара, принадлежавших авиастроительной корпорации МиГ и КБ Сухого – в совокупности компании могут построить за 14 лет 2,7 миллиона квадратных метров – в случае равного разделения площадей в среднем в год ЛСР может ускорить завершение строительства на 5%, ПИК СЗ — на 1%.

"На наш взгляд, котировки "Самолета" продолжают рост в силу недооцененности компании и на ожиданиях операционных результатов (точная дата публикации на текущий момент неизвестна), которые обещают быть значительно лучше, чем у уже отчитавшихся конкурентов – "Эталона" и ЛСР", — добавляет она.