МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Акции "Новатэка" растут на 4% на корпоративных новостях, в частности, о дивидендах, следует из данных торгов на Московской бирже. Мосбиржа запустит торги фьючерсами на акции из DAX 40

К 14.16 мск акции "Новатэка" росли на 3,77%, до 1069 рублей, а максимально бумаги поднимались до 1075 рублей — максимума с 3 января. При этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,82%, до 2266,7 пункта.

Ранее в понедельник глава компании Леонид Михельсон сообщил, что "Новатэк" намерен придерживаться своей дивидендной политики в вопросе выплат за 2022 год, а также сообщил о том, что компания ожидает роста чистой прибыли по МСФО на 50% по сравнению с показателем 2021 года.

"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в России. Компания создана в 1994 году, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки "Новатэка" расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.