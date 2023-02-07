МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника поднимается на 0,76%, в лидерах роста котировок — акции "Новатэка" и ряда компаний сектора металлов и добычи, продолжающие отыгрывать корпоративные новости, следует из данных Московской биржи. "Газпром" получил разрешение на покупку 328 акций "Востокгазпрома"

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск увеличивается на 0,76%, до 2289,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,09%, до 1018,1 пункта.

Акции "Новатэка" дорожают при этом на 1,37%, "Распадской" — на 1,43%, префы компании "Мечел" — на 2,2%, а ее обыкновенные акции — на 2,37%, акции "Северстали" — на 0,95%. Также заметно растут в цене акции ТМК (+2,11%) и "Алросы" (+0,88%).