2023-02-07T11:47:19+03:00
2023-02-07T11:47:19+03:00
2023-02-07T11:47:19+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230207/839713407.html
Назван ориентир купона по облигациям "Газпрома" от 30 миллиардов рублей
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. "Газпром" установил ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом не менее 30 миллиардов рублей в диапазоне 9,2-9,3% годовых, говорится в материалах для инвесторов... ПРАЙМ, 07.02.2023
акции, энергетика, рынки, бизнес, новости, газ, россия, газпром, ориентир купона по облигациям
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Газпром" установил ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом не менее 30 миллиардов рублей в диапазоне 9,2-9,3% годовых, говорится в материалах для инвесторов.
Данному ориентиру по купону соответствует доходность к погашению 9,41-9,52% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-08 с полугодовыми купонами. Заявки инвесторов на облигации компания собирает во вторник.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 февраля. Организатор размещения — Газпромбанк. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" — "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.