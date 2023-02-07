МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Газпром" установил ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом не менее 30 миллиардов рублей в диапазоне 9,2-9,3% годовых, говорится в материалах для инвесторов. "Газпром" получил разрешение на покупку 328 акций "Востокгазпрома"

Данному ориентиру по купону соответствует доходность к погашению 9,41-9,52% годовых.

Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-08 с полугодовыми купонами. Заявки инвесторов на облигации компания собирает во вторник.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 февраля. Организатор размещения — Газпромбанк. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" — "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.