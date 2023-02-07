МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций колеблется чуть выше уровня предыдущего закрытия торгов после утреннего роста по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.

Стенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме

Акции ВТБ вышли в плюс после заявлений Костина

Индекс Мосбиржи к 12.25 мск увеличивается на 0,04%, до 2273,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1009,45 пункта.

К коррекции вниз перешли бумаги, которые утром заметно дорожали: так акции "Новатэка" дешевеют на 0,84%, "Распадской" — на 0,47%, "Северстали" — на 1,35%, "Алросы" — на 0,14%. Также в минусе бумаги "Норникеля" (-0,44%), ММК (-1,03%), НЛМК (-0,84%), "Русала" (-1,63%), "ВСМПО-Ависмы" (-0,73%), а также золотодобытчиков Polymetal (-0,23%) и "Полюса" (-1,16%).

В умеренном плюсе ряд бумаг нефтяных компаний: акции "Газпром нефти" дорожают на 0,35%, "Лукойла" — на 0,2%, "Роснефти" — на 0,3%, префы "Татнефти" — на 0,4%, обыкновенные акции "Башнефти" — на 1,9%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" — на 1,17%.

"Утро снова отмечено попыткой роста, но итоги будут только в пятницу. Пока же все будут следить за происходящим на торгах и ждать пятничного решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки в России", — отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

По отдельным бумагам игроки могут фиксировать длинные позиции, добавляет Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.