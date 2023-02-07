МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций колеблется чуть выше уровня предыдущего закрытия торгов после утреннего роста по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Акции ВТБ вышли в плюс после заявлений Костина

Индекс Мосбиржи к 12.25 мск увеличивается на 0,04%, до 2273,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1009,45 пункта.

К коррекции вниз перешли бумаги, которые утром заметно дорожали: так акции "Новатэка" дешевеют на 0,84%, "Распадской" — на 0,47%, "Северстали" — на 1,35%, "Алросы" — на 0,14%. Также в минусе бумаги "Норникеля" (-0,44%), ММК (-1,03%), НЛМК (-0,84%), "Русала" (-1,63%), "ВСМПО-Ависмы" (-0,73%), а также золотодобытчиков Polymetal (-0,23%) и "Полюса" (-1,16%).

В умеренном плюсе ряд бумаг нефтяных компаний: акции "Газпром нефти" дорожают на 0,35%, "Лукойла" — на 0,2%, "Роснефти" — на 0,3%, префы "Татнефти" — на 0,4%, обыкновенные акции "Башнефти" — на 1,9%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" — на 1,17%.

"Утро снова отмечено попыткой роста, но итоги будут только в пятницу. Пока же все будут следить за происходящим на торгах и ждать пятничного решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки в России", — отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

По отдельным бумагам игроки могут фиксировать длинные позиции, добавляет Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.