МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Привилегированные акции МГТС растут более чем на 36% и минутами ранее обновили максимум ноября 2021 года, наблюдается повышенный объем торгов бумагами компании, следует из данных торгов на Московской бирже. Мосбиржа запустила операции с плавающей ставкой в рублях и юанях

К 13.58 мск котировки привилегированных акций МГТС растут на 36,25%, до 1496 рублей, максимально поднимались до 1520 рублей — максимума с ноября 2021 года. Объем торгов бумагами составляет 898,7 миллиона рублей. При этом последний месяц оборот торгов этими бумагами редко превышал 20 миллионов рублей.

Московская биржа повысила значения верхней границы ценового коридора бумаги до 1538 рублей, ранее днем торговая площадка уже повышала верхнюю границу ценового коридора до 1430 рублей.