МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине дня во вторник незначительно снижается, перейдя к коррекции после достижения очередного пика с сентября в 2290 пунктов, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций нивелировал утренний рост

Индекс Мосбиржи к 15.54 мск снижается на 0,1%, до 2270,08 пункта, долларовый РТС растет на 0,05%, до 1007,71 пункта. На торгах утром индекс Мосбиржи максимально поднимался до 2290,51 пункта — максимума с 20 сентября.

"Открывшись вверх, российский рынок вновь переписал пятимесячный максимум, но затем резко снизился вслед за глобальными площадками и нефтяными ценами. Хотя вскоре внешний фон улучшился, наши фондовые индикаторы остались около дневных минимумов, обновив их", — говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Вероятно, на достигнутых вершинах все больше спекулятивно настроенных участников российского рынка предпочитают фиксировать прибыль. Дополнительное давление оказывают продажи тех, кто "завис" в акциях осенью прошлого года и теперь пользуется возвращением котировок к ценам своих покупок", — объясняет он.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent растет на 1,17%, до 81,94 доллара за баррель.

ПРИОСТАНОВКА РОСТА

Большинство бумаг на российском рынке во вторник показывают снижение после роста в течение семи торговых сессий подряд. Эксперты дали совет по доле золота в портфеле непрофессионального инвестора

В лидерах роста — привилегированные акции "Транснефти" (+4,19%), расписки Globaltrans (+3,99%),обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,64%), акции ТМК (+1,42%) и "Роснефти" (+1,25%).

В отсутствие новостей в цене подскакивали бумаги третьего эшелона — на 39,88% подорожали акции "Красного октября", на 38,07% привилегированные акции МГТС и на 38,02% акции "Мостотреста", практически удвоившиеся в цене за последние 2 сессии.

В лидерах падения — бумаги "Северстали" (-3,21%), "Полюса" (-2,68%), НЛМК (-1,81%), "Распадской" (-1,67%) и "Русала" (-1,47%).

ПРОГНОЗЫ

Антон Кравченко из УК "Первая" отмечает, что индекс Мосбиржи сегодня пытается удержаться выше уровня 2255 пунктов. "В целом восходящий тренд сохраняется. Следующим значимым диапазоном для индекса является 2330-2420 пунктов", — добавляет аналитик. Инвестсоветник научил, как "не потерять" внезапные 100 тысяч рублей

Аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина считает, что индекс Мосбиржи завершит основную сессию сегодня вблизи текущих уровней, в случае, если новостной фон существенно не изменится.

Бабин подчеркивает, что российский рынок немного не дошел до "круглого" уровня в 2300 пунктов, где теперь находится промежуточное сопротивление. "Если мировые рынки и котировки нефти ускорят рост, мы в ближайшие дни можем проверить это техническое препятствие на прочность", — заключает эксперт.