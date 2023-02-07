МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился по индексу Мосбиржи на 0,21%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций нивелировал утренний рост

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,21%, до 2267,69 пункта, долларовый РТС — на 0,28%, до 1004,37 пункта.