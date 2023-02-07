2023-02-07T18:54:00+03:00
2023-02-07T18:55:12+03:00
2023-02-07T18:54:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230207/839721574.html
Российский рынок акций снизился во вторник
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился по индексу Мосбиржи на 0,21%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой... ПРАЙМ, 07.02.2023
акции, рынки, новости, россия, акции, биржа
https://1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
https://1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
https://1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20230207/839714433.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился по индексу Мосбиржи на 0,21%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,21%, до 2267,69 пункта, долларовый РТС — на 0,28%, до 1004,37 пункта.