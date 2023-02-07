МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций умеренно снизился по итогам основных торгов вторника после роста, продолжавшегося в течение семи торговых сессий подряд, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций снижается днем во вторник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,21%, до 2267,69 пункта, долларовый РТС — на 0,28%, до 1004,37 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

ПРИОСТАНОВКА РОСТА

Большинство российских бумаг по итогам основных торгов вторника подешевели, прервав серию из семи торговых сессий роста цены подряд. При этом на утренних торгах вторника рынок рос в пределах 0,8%.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent росла к 20.12 мск на 3,03%, до 83,44 доллара за баррель. Западные фондовые индексы показывали разнонаправленную динамику.

"Российский рынок акций во вторник торговался разнонаправленно. В условиях слабого внешнего фона импульса роста не хватило, чтобы дотянуться до промежуточного сопротивления на 2300 пунктах по индексу Мосбиржи, впрочем, и активной фиксации прибыли не наблюдалось, что можно считать позитивным сигналом с точки зрения краткосрочных перспектив", — говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В лидерах роста цены на Московской бирже к 20.12 оказались привилегированные акции "Транснефти" (+4,3%), расписки Globaltrans (+2,54%), акции "Роснефти" (+2,13%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,41%) и акции ТМК (+1,38%).

Наибольшее снижение показали бумаги "Северстали" (-3,52%), "Полюса" (-2,42%), TCS Group (-1,7%), НЛМК (-1,62%), обыкновенные (-1,55%) и привилегированные (-1,47%) акции Сбербанка.

"Полюс" во вторник ускорил нисходящую коррекцию ввиду неспособности цен на золото вернуться выше сопротивления 1880 долларов за тройскую унцию. Котировки драгоценного металла после сильного ежемесячного отчета по рынку труда США оказались под понижательным давлением и теперь рискуют направиться в район 1800 долларов за унцию", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи сумел выйти за границу 2250 пунктов и пока ему удается держаться чуть выше. Новой целью может стать уровень 2380", — оценивает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.

Аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов считает, что в среду коррекционные настроения могут сохраниться, но выражает надежду, что индекс сможет удержаться выше уровня 2250 пунктов.

"Индексы Мосбиржи и РТС в начале дня поднялись до новых локальных пиков (в случае с рублевым индикатором – до максимума с сентября 2022 года), после чего подверглись фиксации прибыли. Покорить 2300 пунктов индексу Мосбиржи пока не удалось, но положение выше 2250 пунктов говорит о выходе из среднесрочного диапазона наверх и перспективе обновления новых вершин", — заключает Кожухова.