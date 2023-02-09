МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Неопытным инвесторам лучше воздержаться от покупки акций второго и третьего эшелона, спекулятивно растущих в последнее время, — подобные истории связаны с высоким риском, предупреждают эксперты, опрошенные РИА Новости. Привилегированные акции МГТС обновили максимум 2021 года

С начала февраля некоторые акции второго и третьего уровней листинга показывали существенный рост, привлекая в том числе частных инвесторов. Как следует из динамики торгов Московской биржи, акции "Белона" за одну торговую сессию 8 февраля подорожали почти вдвое на торговых объемах более чем в 4 миллиарда рублей. Акции "Ашинского металлургического завода" 8 февраля выросли почти на 40%, а объем торгов ими превысил 2 миллиарда рублей, хотя в 2022 году он редко превышал 20 миллионов рублей в день.

Акции "Мостотреста" за три торговых сессии, с 6 по 8 февраля, выросли в цене почти втрое. Обыкновенные акции "Красного октября" с 31 января по 8 февраля подорожали более чем в 4 раза, а привилегированные – более чем втрое. Привилегированные акции МГТС за три дня, с 6 по 8 февраля, выросли в цене вдвое, а обыкновенные акции — более чем на 70%.

На этом фоне Московская биржа в среду призвала инвесторов взвешенно принимать решения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

"Мы считаем, что частным инвесторам стоит быть предельно осторожными по отношению к подобным историям, поскольку в большинстве случаев динамику котировок таких компаний определяют главным образом не фундаментальные, а спекулятивные факторы, что делает инвестиции в такие компании крайне рискованными", — говорит аналитик по российским акциям УК "Ингосстрах-Инвестиции" Анна Михайлова.

С ней согласна Юлия Мельникова из "Альфа-Капитала". Она отмечает, что большой объем торгов в упомянутых бумагах приходится на физических лиц, которые более эмоционально реагируют как на корпоративные новости, так и на движения бумаг. Аналитик предупреждает частных инвесторов, что лучше не вкладывать существенную долю портфеля в бумаги с повышенным риском.

"Неквалифицированному инвестору покупать такие акции не рекомендуется, если у него нет на то фундаментальных причин, поскольку он рискует приобрести низколиквидный актив на пике его стоимости и потерпеть убытки", — говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

"Мы не рекомендуем неквалифицированным инвесторам участвовать в подобных историях, так как такого рода спекуляции требуют наличия опыта и осознания величины рисков", — советует и Кирилл Комаров, руководитель департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиций".

ПРИЧИНЫ РОСТА

"Всплеск волатильности в российских акциях второго и третьего эшелона скорее можно объяснить спекулятивным спросом. Бумагам таких компаний присуща низкая ликвидность и большие спреды, за счет чего большие объемы покупок или продаж могут приводить к сильным внутридневным изменениям цены", — поясняет Мельникова.

Зачастую динамику цены таких акций невозможно объяснить корпоративными новостями, ожиданиями по бизнесу, финансовыми результатами, дивидендными выплатами и другими факторами, отмечает она.

По словам Чернова, торговые обороты в акциях второго и третьего уровней листинга увеличиваются ввиду отсутствия фундаментальных идей в "голубых фишках" и высоких санкционных рисков для них. "Вероятнее всего это спекулятивные операции, но нельзя также исключать появления какой-либо инсайдерской информации", — говорит он.

Комаров согласен с ним, отмечая, что подобный ажиотаж обычно происходит на фоне боковика в "голубых фишках", когда трейдеры не могут найти идей в ликвидных и надежных акциях. Цены на подобные бумаги формируются на базе спроса и предложения, а не на основе фундаментальной привлекательности инвестирования в компанию, говорит эксперт.

"В целом каких-либо фундаментальных причин для настолько стремительного роста акций этих компаний на данный момент нет, рост скорее имел спекулятивный характер. Такой существенный объем торгов не свойственен для компаний данных категорий, скорее имеет место несколько игроков, которые существенными объемами своих позиций "сдвинули" рынок", — заключила Михайлова.