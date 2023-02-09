МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций компании МГТС, которые сильно падают в цене, следует из сообщения торговой площадки. Стамбульская фондовая биржа продлила приостановку торгов

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 09.02.2023, 10.43 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 1116,0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 671,75 рубля, эквивалентно ставке 62,5 %) ценной бумаги MGTSP (МГТС-4ап)", — говорится в сообщении.

Привилегированные акции МГТС к 10.48 мск падают в цене на 23,46%, до 1370 рублей, и уже дешевели до 1346 рублей.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.