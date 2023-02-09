МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Бумаги американской корпорации Alphabet Inc., владеющий компанией Google, упали в цене в четверг на 7% из-за обеспокоенности по поводу чат-бота Bard, созданного компанией на базе нейросети, и точности его работы, следует из данных торгов. Microsoft внедрила искусственный интеллект в Bing и Edge

По итогам торгов акции Alphabet подешевели на 7,7% — до 99,37 доллара.

В блоге Google в описании про чат-бот Bard демонстрируется, как сервису задают вопрос о новых открытиях космического телескопа "Джеймс Уэбб", и при ответе сервис упоминает первый снимок экзопланеты за пределами Солнечной системы, хотя, по данным NASA, это достижение принадлежит телескопу VLT в Чили, снимок был сделан в 2004 году.

В то же время на сайте NASA в сентябре 2022 года появилась информация о том, что "астрономы впервые использовали космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" для съемки прямого изображения планеты за пределами нашей Солнечной системы". То есть снимок экзопланеты был первым для телескопа.

На данный момент Bard доступен ограниченному числу тестировщиков, пишет агентство Блумберг, и ChatGPT (чат-бот, который был выпущен в конце прошлого года OpenAI, в которую планирует инвестировать Microsoft) также давал неточные или устаревшие ответы ранее.

Тем не менее инвесторы обращают внимание на любые угрозы поисковому бизнесу Google. "Поэтому и есть такая реакция, потому что это генератор денег… в портфеле Alphabet", — отметил аналитик Bloomberg Intelligence Мандип Сингх (Mandeep Singh).

Google сталкивается с давлением со стороны ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google.