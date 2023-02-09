МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Акции Сбербанка перешли к росту стоимости и прибавляют более чем 1,5% после слов замглавы Минфина РФ о том, что министерство ожидает от банка выплаты дивидендов за прошлый год, следует из данных торгов. Акции на Мосбирже вернулись к росту днем в четверг

К 16.25 мск обыкновенные акции Сбербанка дорожают на 1,52%, привилегированные — на 1,26%. Максимально обыкновенные акции поднимались в цене ранее в четверг на 1,9%, до 167,47 рубля, привилегированные — на 1,4%, до 165,52 рубля.

Индекс Мосбиржи в то же время повышается на 0,65%, до 2266,31 пункта.

Ранее в четверг замминистра финансов Владимир Колычев сказал журналистам, что Минфин ожидает выплаты дивидендов Сбербанком по итогам прошлого года, причём как минимум в размере не менее половины от чистой прибыли. А "дальше будем обсуждать", добавил он.

До этого сообщения акции Сбербанка дешевели в пределах 0,5%.