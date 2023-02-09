МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга повысился по индексу Мосбиржи на 0,47%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций перешел к снижению в отсутствие позитивных факторов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,47%, до 2262,45 пункта, долларовый РТС снизился на 0,39%, до 977,98 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,89%, до 72,95 рубля.