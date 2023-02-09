МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов четверга на фоне новостей о дивидендах Сбербанка, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Российский рынок акций повысился в четверг

Ранее в четверг замминистра финансов Владимир Колычев сказал журналистам, что Минфин ожидает выплаты дивидендов Сбербанком по итогам прошлого года, причем как минимум в размере не менее половины от чистой прибыли. А "дальше будем обсуждать", добавил он.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,47%, до 2262,45 пункта, долларовый РТС снизился на 0,39%, до 977,98 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,96%, до 73 рублей.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

ОСТОРОЖНЫЙ РОСТ

Большинство российских бумаг по итогам основных торгов четверга умеренно выросли, отыгрывая падение среды, произошедшее на новостях о том, что правительство обсуждает с крупными компаниями, которые получили хорошие финансовые результаты по итогам прошлого года, однократный добровольный взнос в бюджет.

"Российский рынок акций в четверг вернулся к росту… Ослабившийся рубль и новости о дивидендах Сбербанка поддерживали рост российского рынка", — говорит аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.

В лидерах роста вновь оказались низколиквидные бумаги: акции Росбанка подорожали на 43,76%, Ашинского металлургического завода — на 9,33%, а банка "Санкт-Петербург" — на 6,85%.

Среди ликвидных бумаг к 19.56 мск сильнее всего подорожали бумаги "Северстали" (+2,93%), НЛМК (+2,93%), НМТП (+2,83%), "Сегежи" (+1,74%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,27%), привилегированные (+0,93%) и обычные (+0,74%) акции Сбербанка.

В лидерах падения также оказались низколиквидные акции, вчера бывшие лидерами роста: акции "Мостотреста" (-35,03%), "Белона" (-28,98%), обыкновенные акции "Красного октября" (-27,33%) и привилегированные акции МГТС (-26,26%).

Среди ликвидных бумаг сильнее всего подешевели акции МТС (-1,25%), ТМК (-1,04%), "Газпромнефти" (-0,94%) "Совкомфлота" (-0,84%) и "Яндекса" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ

Григорьев считает, что индекс Мосбиржи в пятницу вряд ли сможет превысить отметку в 2300 пунктов, в том числе и на фоне вероятного ужесточения риторики Банка России на завтрашнем заседании.

По мнению Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи завтра останется в диапазоне 2200-2300 пунктов.

"С учетом фактора пятницы, когда активность покупателей обычно сдержана, штурм отметки 2300 пунктов по индексу Мосбиржи может стать задачей уже начала следующей недели. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 10 февраля – 2185-2305 пунктов", — заключает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.