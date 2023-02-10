МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Акции сервиса заказа такси Lyft падают в цене на 30% после публикации слабой финотчетности и неутешительного прогноза по прибыли, свидетельствуют данные торгов. "Ситимобил" изучит возможность поставок автомобилей из Ирана

На предварительных торгах акции Lyft дешевеют на 30,3%, до 11,3 доллара. По итогам торгов четверга снижение составляло 3,16%, до 16,22 доллара.

Согласно финотчетности, опубликованной после закрытия торгов в США в четверг, в 2022 году чистый убыток компании вырос в 1,5 раза, до 1,6 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию достиг 4,47 доллара после убытка в 3,17 доллара годом ранее, а выручка выросла на 28%, до 4,1 миллиарда долларов.

Вместе с тем в первом квартале компания ожидает выручку в 975 миллионов долларов, что ниже прогноза рынков в 1,09 миллиарда. Скорректированный показатель EBITDA прогнозируется в текущем квартале в 5-15 миллионов долларов, тогда как средний прогноз аналитиков достиг 81,1 миллиона долларов.

Сервис по заказу частного такси Lyft работает в США и Канаде. Компания основана в 2012 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.