МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускается на 0,53%, до 2250,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,43%, до 973,8 пункта.