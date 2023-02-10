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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230210/839760685.html
Российский рынок акций растет в начале дня
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускается на 0,53%, до 2250,35... ПРАЙМ, 10.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускается на 0,53%, до 2250,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,43%, до 973,8 пункта.