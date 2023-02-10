МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в пятницу немного замедлил утреннее снижение за счёт растущих цен на нефть, но всё же остаётся в слабом минусе, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций ТГК – 2

Индекс Мосбиржи к 14.27 мск снижается на 0,16%, до 2258,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,42%, до 973,85 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,48%.

Затем рынок спокойно отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

При этом некоторую поддержку активам в России придало начавшееся заметное удорожание нефти. Так, стоимость апрельского фьючерса сорта Brent к 14.22 мск подскакивает на 2,52%, до 86,63 доллара за баррель.

УМЕРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ

"Российские фондовые индексы умеренно понижаются в пятницу. Давление на отечественные акции оказывает общее ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках, тогда как сдерживающим фактором для снижения выступает возобновившийся рост цен на нефть", — резюмирует аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Соответственно, и большинство бумаг на российском рынке в пятницу демонстрирует небольшое снижение. Рынок замер

В лидерах же падения котировок продолжают оставаться низколиквидные бумаги, резко подешевевшие еще в четверг после активного роста в первые три дня недели. Акции "Мостотреста" к 14.22 мск падают в цене на 14,89%, привилегированные акции МГТС — на 10%, обыкновенные акции "Красного октября" — на 9,89%, а бумаги "Белона" дешевеют на 8,95%,

Среди ликвидных бумаг ощутимо дешевеют акции "Аэрофлота" (-1,97%), "Норникеля" (-0,99%), расписки Polymetal (-0,78%), привилегированные акции "Мечела" (-0,62%) и акции НМТП (-0,62%),

В лидерах роста все еще остаются также низколиквидные бумаги — на 41,05% дорожают привилегированные акции ТГК-2, на 39,85% — акции Росбанка, на 31,25% — обыкновенные акции ТГК-2, а бумаги ТГК-14 — на 20,31%.

Среди ликвидных бумаг демонстрируют заметный рост акции "Самолета" (+3,07%), отыгрывающие отчет девелопера, зафиксировавший рост чистой прибыли за год на 57% в сравнении с показателем 2021 года. Также дорожают акции "Сегежи" (+1,86%), НЛМК (+1,75%). ЛСР (+1,59%), АФК "Система" (+1,12%)

ПРОГНОЗЫ

"На наш взгляд, после нескольких дней активного роста и значительных оборотов в некоторых бумагах второго и третьего эшелона в ближайшие торговые сессии может произойти некоторое "успокоение", — отмечает аналитик по российским акциям УК "Ингосстрах-Инвестиции" Анна Михайлова.

Аналитик УК "Первая" Иван Капустянский считает, что индекс Мосбиржи консолидируется вблизи уровня 2255 пунктов, используя его в качестве поддержки. "Пока восходящий тренд по индексу сохраняется. Следующий значимый диапазон для индекса — 2330 – 2420 пунктов", — оценивает он.

"С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс Мосбиржи удерживается выше важного уровня 2250 пунктов, поэтому по-прежнему не исключается формирование подъема в район 2400 пунктов. В случае же углубления коррекции целью снижения может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи отметки 2180 пунктов", — заключает Додонов.