МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Московская биржа второй раз за день повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций компании ТГК-2, следует из сообщений торговой площадки. Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций ТГК – 2

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 10.02.2023, 18.06 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0,005905) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,00688105 рубля, эквивалентно ставке 75,0%) ценной бумаги TGKB (ТГК-2)", — говорится в сообщении.

Первый раз за день Московская биржа повышала границу ценового коридора акций ТГК-2 в 13.28 мск.

К 18.15 мск обыкновенные акции ТГК-2 растут на 34,31%, а максимально они поднимались в ходе дня на 41,6%, до 0,00565 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.