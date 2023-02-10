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Российский рынок акций немного снизился в пятницу
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился на 0,04%, а за неделю вырос на 0,59%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию понизился... ПРАЙМ, 10.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился на 0,04%, а за неделю вырос на 0,59%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию понизился на 0,04% — до 2261,58 пункта, долларовый РТС — на 0,62%, до 971,95 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,59%, а РТС снизился на 1,2% на фоне роста курса доллара по отношению к рублю.