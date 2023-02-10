МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы снизился на 0,04%, а за неделю вырос на 0,59%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет в начале дня

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию понизился на 0,04% — до 2261,58 пункта, долларовый РТС — на 0,62%, до 971,95 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,59%, а РТС снизился на 1,2% на фоне роста курса доллара по отношению к рублю.