МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок не смог выйти в плюс по итогам пятницы и закончил торги символическим снижением, но повысился по итогам недели, следует из данных торгов. Российский рынок акций растет в начале дня

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию понизился на 0,04% — до 2261,58 пункта, долларовый РТС — на 0,62%, до 971,95 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,59%, а РТС снизился на 1,2% на фоне роста курса доллара по отношению к рублю.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent к 19.38 мск дорожал на 2,34% — до 86,48 доллара за баррель.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ

Российский рынок акций по итогам торгов пятницы незначительно снизился, не показав выразительной реакции на решение ЦБ РФ в третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По итогам недели индекс Мосбиржи также не показал существенных изменений.

"Индекс Мосбиржи на неделе установил новый локальный максимум – 2290,15 пункта, после чего началась коррекция и возврат к отметке 2255 пунктов… Снижение во второй половине недели было обусловлено фиксацией прибыли после волны роста", — говорит Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

Фиксации прибыли также сопутствовали негативные настроения на глобальных рынках, обусловленные, с одной стороны, геополитической напряженностью между США и Китаем после инцидента с аэростатом, с другой стороны, опасениями относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Федрезерва США, отмечает эксперт.

В лидерах падения в пятницу остались низколиквидные бумаги, резко подешевевшие еще в четверг после активного роста в первые три дня недели: обыкновенные акции "Красного октября" снизились на 22,03%, "Мостотреста" — на 20,41%, привилегированные акции МГТС — на 13,64%. Бумаги "Белона" подешевели на 12,61%, а Ашинского металлургического завода — на 10,92%.

Среди ликвидных бумаг наибольшее снижение к 19.38 мск показали акции "Аэрофлота" (-1,87%), "Газпромнефти" (-1,8%), расписки Polymetal (-0,76%), акции "Совкомфлота" (-0,74%), и бумаги "Норникеля" (-0,74%), слабо отреагировавшие на отчет компании по МСФО за 2022 год, по итогам которого она сократила чистую прибыль на 16%, до 5,9 миллиарда долларов.

В лидерах роста также остались низколиквидные бумаги: привилегированные акции ТГК-2 выросли на 41,05%, обыкновенные — на 26,28%, акции Росбанка повысились на 39,85%, а ТГК-14 — на 6,15%.

Среди ликвидных бумаг рост продемонстрировали акции "Самолета" (+2,71%) отыгрывающие отчет девелопера, зафиксировавший рост чистой прибыли за год на 57% в сравнении с показателем 2021 года. Также подорожали бумаги "Сегежи" (+2,17%), НЛМК (+1,98%), "ЛСР" (+1,89%) и ПИК (+1,7%).

"Сегодня вышел финансовый отчет по МСФО о результатах за первое полугодие лесопромышленного холдинга “Сегежа”. Компания увеличила выручку на 48%, чистую прибыль на 58%. На фоне этого акции компании в моменте взлетели на 6%… Среднесрочный взгляд на акции компании положительный", — отмечает Андрей Эшкинин, аналитик "Алор Брокер".

ПРОГНОЗЫ

"По нашим оценкам, торги понедельника могут пройти в спокойном ключе. Выхода важной экономической статистики и значимых событий в этот день не ожидается. При этом в общих настроениях в начале недели может прибавиться осторожности перед публикацией во вторник данных по темпам роста потребительских цен в США (ИПЦ) в январе. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 13 февраля – 2200-2300 пунктов", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Портфельный управляющий "РСХБ управление активами" Александр Власенко отмечает, что рост котировок Brent, вызванный добровольным сокращением добычи нефти Россией, может поддержать российский рынок на следующей неделе.

"Индекс пока остается в рамках восходящего тренда, а значит движение в сторону уровней 2330-2420 пунктов сохраняет свою актуальность", — заключает Постоленко.