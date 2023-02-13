МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Мошенники под видом работников Росфинмониторинга обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", который предлагается заплатить для возврата ранее похищенных средств, находящихся якобы на зарубежных счетах, сообщила РИА Новости начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. В МФО объяснили, нужно ли выплачивать заем, оформленный аферистами

По ее словам, мошенники в последнее время прибегают к новым схемам и уловкам. Среди таких схем — похищение денег с помощью "налога на легализацию".

"Так, в Росфинмониторинг обратилась заявительница, которая указала, что перевела на счет якобы для инвестирования в акции денежные средства в размере нескольких десятков тысяч рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули. Затем ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что ее деньги находятся на брокерском зарубежном счете и он поможет их вернуть. Для этого он рекомендовал перевести на карту 30 тысяч рублей в качестве "налога на легализацию", — рассказала Тисен.

Она также отметила, что в последнее время к гражданам поступают письма якобы от имени Росфинмониторинга, в которых предлагается предоставить документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств на их счетах, копии личных документов, а также оплатить "издержки, связанные с легализацией доходов". Также в некоторых случаях мошенники предлагают обратиться за консультацией к "специалисту Росфинмониторинга", в ходе которой потерпевших вынуждают перевести все деньги на их счет, чтобы спасти их от "противолегализационных мер".

Кроме того, в последнее время злоумышленники от лица юристов похищают деньги под видом "безопасного платежа". Мошенники разыгрывают спектакль и внушают клиенту, что помогут перевести деньги из иностранных банков на счет в отечественной кредитной организации через услугу снятия и доставку наличных курьером. "Заполучив сбережения гражданина, мошенники сообщили ему, что деньги якобы изъяты у курьера Росфинмониторингом", — добавила Тисен.

"Росфинмониторинг не рассылает сообщения гражданам, не наделен полномочиями по наложению ареста на имущество, блокировки счетов, не взимает никаких сборов и платежей", — подчеркнула Тисен, добавив, что при получении сообщений якобы от имени ведомства с требованием перевести деньги на счет, оплатить взносы или комиссию необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.