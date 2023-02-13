МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют снижение, кроме индексов Китая, в то время как инвесторы ожидают данных об инфляции в США, что может повлиять на глобальные финансовые рынки, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы показали снижение в пятницу и по итогам недели

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,53%, до 3 278,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 2 180,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускается на 0,49%, до 21 087 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,8%, до 2 450,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 7 408,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,04%, до 27 384,5 пункта.

Азиатские трейдеры отыгрывают глобальные факторы, в частности, касающиеся перспектив восстановления экономики, а макростатистика из США может указать на дальнейшую монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС) и темпы повышения ставки рефинансирования. Ужесточение монетарной политики, по мнению некоторых наблюдателей, усиливает риски рецессии.

Во вторник, 14 февраля, будет опубликована статистика годовой инфляции в США по итогам января. Аналитики прогнозируют продолжение замедления темпов роста цен — до 6,2% с 6,5%, которые были по итогам прошлого года. Пиковым значением годовой инфляции было в прошлом году 9%, и показатель остается заметно выше целевых 2%. По данным CME Group, 90,8% аналитиков в марте ожидает еще одного повышения учётной ставки в США — до 4,75-5% годовых.

"Неожиданный рост может нанести сокрушительный удар по рисковым активам после того, как недавнее замедление инфляции поддержало новую волну оптимизма среди инвесторов в отношения возможной "мягкой посадки", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Эксперт отмечает негативные сигналы, вкупе с масштабными сокращениями персонала, указывающие на возможность рецессии. "Все вместе это, вероятно, даже больше, чем предупредительный сигнал", — считает аналитик.