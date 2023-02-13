МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает незначительный рост во второй половине дня, следует из данных торгов на Московской бирже. Понедельник начинается с негатива

Индекс Мосбиржи к 15.59 мск повышается на 0,11%, до 2264,13 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,3%, до 969,02 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,38%, до 73,67 рубля.

На открытии торгов индекс Мосбиржи символически поднимался на 0,05%.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent снижается на 0,16%, до 86,24 доллара за баррель.

"Понедельник на российском рынке начался с умеренных попыток восстановления, несмотря на ожидания ухудшения геополитического фона, неопределенности в отношении содержания 10-ого пакета санкций со стороны ЕС и продолжение тенденции ослабления рубля", — говорит Александр Фетисов из Россельхозбанка.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ

Большинство отечественных бумаг во второй половине понедельника показывают умеренную повышательную динамику.

"Внешний фон к середине торгов на российских площадках можно охарактеризовать как нейтрально-негативный. Цены на нефть снижаются, а настроения на мировых фондовых площадках неоднородные. Кроме того, ЕС готовит десятый пакет санкций против России", — отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

В лидерах роста к 15.59 мск вновь оказались бумаги с низкой ликвидностью — на 11,67% выросли акции Ашинского металлургического завода, акции "Мостотреста" подорожали на 10,41%, "Белона" — на 10,31%, обыкновенные акции "Красного октября" — на 10,01%, а привилегированные акции МГТС — на 9,3%.

Среди ликвидных бумаг рост показывают акции "Юнипро" (+3,23%) привилегированные акции "Ростелекома" (+1,64%), НЛМК (+1,44%), привилегированные акции "Татнефти" (+1,36%), акции "Северстали" (+1,14%) и "Русгидро" (+1,04%). Российский рынок акций растет, несмотря на негативный фон

В лидерах снижения — акции Росбанка (-36,63%), падающие после резкого взлета на прошлой неделе, акции "Аэрофлота" (-1,6%), "Русала" (-0,71%), "Фосагро" (-0,69%), расписки Fixprice (-0,55%) и акции "Газпрома" (-0,35%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи пока уверенно держится выше диапазона поддержки 2230–2255 пунктов, что дает возможность рассчитывать на дальнейший рост. Значимыми уровнями роста для индекса остаются 2330–2420 пунктов", — оценивает Кравченко.

Игорь Додонов из ФГ "Финам" отмечает, что сегодняшний день будет слабо информационно насыщенным, поэтому индекс Мосбиржи может завершить текущую сессию в небольшом плюсе.

"Индекс Мосбиржи не сумел преодолеть промежуточное сопротивление 2270 пунктов, ненадолго превысив его на один пункт. Таким образом, пока сценарий консолидации в диапазоне 2240–2270 пунктов остается более вероятным до появления серьезных драйверов устойчивого движения нашего рынка", — заключает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".