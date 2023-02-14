МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут во вторник, свидетельствуют данные торгов. Динамика американских фондовых рынков поддерживает торги в Азии. Европейские биржи растут на улучшении прогнозов по экономике

По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03% — до 3 283,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,33%, до 2 183,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднимался на 0,3%, до 21 228 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,8% — до 2 473,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 7 434 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 27 595,5 пункта.

Индексы Уолл-стрит в понедельник показали рост, причем технологический индекс NASDAQ вырос на 1,5%.

"Настроения в значительной степени следуют позитивной ночной динамике Уолл-стрит, хотя многое еще достаточно неопределенно", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный аналитик IG Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).

Несколько сдерживает рост японского Nikkei 225 статистика из Японии. ВВП страны в четвертом квартале 2022 года, по предварительной оценке, вырос на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя ожидался рост на 2%. За 2022 год ВВП вырос на 1,1% после роста на 2,1% в 2021 году.