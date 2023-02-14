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2023
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Акции на Мосбирже падают утром во вторник
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск опускался на 0,57% — до 2251,37 пункта,... ПРАЙМ, 14.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается на 0,6%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск опускался на 0,57% — до 2251,37 пункта, индекс РТС — на 0,43%, до 961,68 пункта.