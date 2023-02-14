МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Акции Vodafone в начале торгов выросли на 2,4%. Компания Джона Мэлоуна Liberty Global после закрытия торгов в понедельник сообщила, что приобрела в этом британском телекоммуникационном операторе долю в размере 5%. Стамбульская фондовая биржа может возобновить работу в среду, сообщили СМИ

Liberty Global, которой принадлежит половина Virgin Media O2, исключила возможность заявки на поглощение. Virgin Media O2 является крупным конкурентом Vodafone в Великобритании.