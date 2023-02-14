МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" продолжит работу над продажей принадлежащих ему привилегированных акций ПАО НК "Русснефть", в 2023 году полной продажи пакета акций не ожидается, однако может быть продана его часть, заявил журналистам глава банка Александр Соколов в ходе пресс-конференции. Банк "Траст" вернул себе в 2022 году активы на сумму 113 миллиардов рублей

"Префы" "Русснефти" пока не проданы… Будем дальше работать над продажей. Не хотим дисконтировать. Актив супер доходный, дивиденды в валюте, дивиденды платятся, мы эти дивиденды получаем, но задача по-прежнему выход… Уверен, что полностью из этого актива в этом году не выйдем, но какую-то часть, может быть, нам удастся реализовать", — сказал Соколов, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что "неприятные моменты, связанные с поведением партнеров" не упрощают "Трасту" продажу этого актива, доходность которого напрямую зависит от нефтяных доходов. "Соответственно, доходность в долларах США та, которую на рынке в общем сегодня не найти, очень высокая", — заключил он.

Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. Таким образом, на привилегированные акции приходится 25% уставного капитала (16,52% принадлежит банку "Траст", 8,4% — ВТБ).

В октябре 2022 года стало известно, что "Русснефть" выплатит дивиденды по итогам 2021 года в размере 0,816 доллара на привилегированную акцию и не выплатит — по обыкновенным.