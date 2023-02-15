МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в среду, свидетельствуют данные торгов. Неоднозначная статистика из США поддержала опасения по поводу политики Федеральной резервной системы (ФРС) и возможной рецессии. Российский рынок акций снизился в основную сессию на 1,42 процента

По состоянию на 7.15 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32% — до 3 282,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 2 188,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,35%, до 20 829 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,32% — до 2 433,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,01%, до 7 355,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,45%, до 27 479,5 пункта.

Согласно опубликованной во вторник статистике, годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,2%. В месячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,5%.

Слабое снижение инфляции, которая почти два года остается выше целевого уровня в 2%, поддержало ожидания "ястребиных" действий ФРС. По данным CME Group, 87,8% аналитиков в марте ожидают еще одного повышения учетной ставки в США — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Таким образом, ставка может быть повышена девятый раз подряд.

С прошлого года ФРС наряду с другими мировыми ЦБ повышает ключевую ставку на фоне высокой инфляции. Эта тенденция усиливает опасения глобальной рецессии. Несколько компенсируют эту неопределенность ожидания восстановления экономики Китая после ослабления карантина в стране.

Инвесторы оценили и макростатистику по региону. Так, безработица в Южной Корее в январе снизилась до 2,9% с 3,1% месяцем ранее.