МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Акции сервиса онлайн-бронирования жилья Airbnb дорожают после закрытия торгов на 10%, свидетельствуют данные торгов, американская компания отчиталась о годовой прибыли и рекордной квартальной выручке. Россияне увеличили траты на покупки в интернете в 2022 году почти на треть

На предварительных торгах акции компании дорожают на 9,95%, до 132,9 доллара. Во вторник акции подорожали на 3,82%, до 120,87 доллара.

По итогам 2022 года компания получила чистую прибыль в 1,893 миллиарда долларов после убытка годом ранее. Чистая прибыль за четвертый квартал выросла в 5,8 раза, до 319 миллионов долларов. Выручка за год подскочила в 1,4 раза, до 8,399 миллиарда долларов, а за квартал показатель стал рекордным — 1,902 миллиарда (рост на 24%), прогноз составлял 1,86 миллиарда.

Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2007 года. Сайт компании содержит около 6,6 миллиона объявлений с предложениями жилья более чем в 100 тысячах городов в более чем 220 странах и регионах мира.