МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается почти на 1,2%, следует из данных Московской биржи. Акции Airbnb подорожали на десять процентов

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускался на 1,17% — до 2206,14 пункта, индекс РТС — на 1,43%, до 939,6 пункта.