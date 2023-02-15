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2023
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Российский рынок акций падает утром в среду
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается почти на 1,2%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускался на 1,17% — до 2206,14... ПРАЙМ, 15.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды снижается почти на 1,2%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск опускался на 1,17% — до 2206,14 пункта, индекс РТС — на 1,43%, до 939,6 пункта.