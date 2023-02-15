МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" снизила ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом выпуска на 20 миллиардов рублей — до уровня не выше 10,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. В Госдуме призвали снять акции компаний иностранного ВПК с биржевых торгов

Новому ориентиру купона соответствует доходность к погашению не выше 10,78% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял не выше 10,7% годовых (доходность не выше 10,99% годовых).

Заявки инвесторов на облигации компания собирает в среду. "Полюс" намерен разместить пятилетние биржевые облигации серии ПБО-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 февраля.

Организаторами выступают Газпромбанк, банк "Дом.РФ", "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.

"Полюс" — крупнейшая золотодобывающая компания в России и одна из ведущих мировых, как по объему добычи, так и по минерально-сырьевой базе. Ключевые предприятия и проекты группы относятся к Красноярскому краю, Иркутской и Магаданской областям, а также Якутии.