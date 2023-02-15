МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды упал почти на 3%, следует из данных Московской биржи. Рубль и российские фондовые индексы упали на новостях о новых санкциях

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии упал на 2,95%, до 2166,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,98%, до 914,94 пункта.