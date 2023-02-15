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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230215/839817441.html
Российский рынок акций значительно снизился в среду
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Российский рынок акций в основную сессию среды упал почти на 3%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии упал на 2,95%, до 2166,46... ПРАЙМ, 15.02.2023
акции, рынки, новости, россия, акции, биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды упал почти на 3%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии упал на 2,95%, до 2166,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,98%, до 914,94 пункта.