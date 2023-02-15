МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций по итогам основной сессии среды упал к минимумам с конца января на санкционных рисках, в лидерах падения финансовый сектор, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций значительно снизился в среду

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии упал на 2,95%, до 2166,46 пункта — минимума с конца января текущего года, долларовый РТС — на 3,98%, до 914,94 пункта.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent к 19.32 мск снижается на 1,67%, до 84,15 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в среду к завершению основных торгов ушел в более глубокий минус в ожидании официального объявления десятого пакета санкций ЕС", — замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Глава Еврокомиссии подтвердила, что новые санкции будут связаны с военным, транспортным и строительным сектором, а также затронут некоторые редкоземельные материалы и тепловизионные камеры. В СМИ также появилась информация о том, что в рамках ограничений планируется отключить от SWIFT "Тинькофф банк", Альфа-банк и Росбанк. Кроме того, санкции затронут физических лиц и конкретные организации", — добавляет она.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Индекс финансов Московской биржи по итогам торгов упал на 4,12%. В лидерах падения расписки TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк". Бумаги банка к закрытию основных торгов снизились на 6,78% и максимально теряли 7,3%, опускаясь до 2508 рублей – минимума с 21 декабря на фоне новостей о возможном внесении банка в новый пакет санкций Евросоюза.

Также в лидерах падения акции Росбанка (-7,72%), банка "Санкт-Петербург" (-3,68%), акции ВТБ упали на 3,62%, МКБ – на 2,93%, привилегированные акции Сбербанка – на 3,08%, его обыкновенные акции – на 2,87%, акции самой Московской биржи потеряли 2,91%.

Фиксация прибыли в среду проходила по большинству эмитентов. Акции "Яндекса" не смогли удержаться в плюсе на позитивной отчетности, к закрытию основных торгов они упали на 2,89%.

Впрочем, это не помешало бумагам "Лензолота" без новостей показать сильный рост: к закрытию торгов префы взлетели на 47,28%, а обыкновенные акции компании — на 10,18%.

ПРОГНОЗЫ

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится в области 2145–2160 пунктов, в случае дальнейшего ухудшения ситуации на сырьевом рынке этот диапазон может быть достигнут до конца недели, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Не исключено, что по факту официального объявления о санкциях падение при прочих равных приостановится, но дальнейшая динамика рынка будет зависеть от общей геополитической обстановки. Технически у большинства российских акций сохраняются как минимум краткосрочные нереализованные потенциалы падения", — полагает Кожухова из "Велес Капитала".

"Давление на рынок усиливалось в связи с сообщениями о проведении 22 февраля внепланового заседания Госдумы, санкционным новостным фоном и ухудшением сентимента на глобальном рынке. Тем не менее на фоне ослабившегося рубля в четверг индекс Мосбиржи может попробовать превысить 2200 пунктов в рамках коррекции", — считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".