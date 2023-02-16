МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг, свидетельствуют данные торгов. Поддерживает азиатские биржи динамика фондовых рынков США. Цены на газ в Европе выросли в среду

По состоянию на 7.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,77% — до 3 305,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 2 197,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,35%, до 21 301 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,81% — до 2 471,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, до 7 411,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,66%, до 27 684,5 пункта.

Американские биржи в среду закрылись в плюсе, причем технологический индекс NASDAQ вырос на 0,9%.

"Азиатские акции выросли в четверг после позитивного дня на Уолл-стрит, где драйвером для цен стали сильные розничные продажи в США, что сигнализировало о росте экономики в начале года", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves).

Объем розничных продаж в США в январе вырос на 3% к декабрю при ожидаемом увеличении на 1,8%.

Инвесторы в Азии также обратили внимание на региональную макростатистику. Так, экспорт Японии в январе поднялся в годовом выражении на 3,5%, тогда как ожидался рост на 0,8%. При этом импорт страны подскочил на 17,8%. Прогноз предполагал рост на 18,4%.