МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций еще чуть усилил рост относительно открытия торгов на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Напророчила: американская катастрофа накрывает рынки

Индекс Мосбиржи к 11.10 мск растёт на 0,81%, до 2184,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,58%, до 920,58. В самом начале торгов индекс Мосбиржи максимально поднимался примерно на 0,7%. Внешний конъюнктурный фон при этом можно охарактеризовать как в целом позитивный. Так, стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent растет на 0,77%, до 86 долларов за баррель. Фондовые биржи Азии преимущественно закрыли торги ростом, фьючерсы на основные американские индексы умеренно повышаются, основные европейские индексы открылись ростом.

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться развить восходящую коррекцию вместе с зарубежными площадками. Основные объявления по 10-му пакету санкций ЕС, по сути, уже были сделаны, и теперь остается дождаться принятия ограничений. Госдума же сегодня во втором чтении рассмотрит законопроект об ограничении дисконта на российскую нефть марки Urals к цене Brent с апреля для расчета нефтяных налогов", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

В лидерах роста котировок у эмитентов на Московской бирже — акции " Совкомфлота" (+4,16%), "Юнипро" (+3,51%) расписки Polymetal (+3,07%), X5 Retail Group (+2,96%) и акции "Детского мира" (+2,91%). Кроме того, расписки TCS Group (банк "Тинькофф") дорожают на 2,42% в рамках коррекции после вчерашнего падения капитализации более чем на 6% на новостях о включении "Тинькофф банка" в 10-й санкционный список Евросоюза.

В лидерах снижения стоимости — привилегированные (-8,12%) и обычные (-2,75%) акции "Лензолота", которые вчера существенно дорожали несмотря на снижение рынка, привилегированные акции банка "Санкт-Петербург" (-0,97%) и обыкновенные акции компании "Черкизово" (-0,26%).

Российские фондовые площадки находятся на перепутье между развитием краткосрочного роста и возвращением к повышению: динамика во многом будет зависеть от поступающих внешнеполитических новостей, заключает Кожухова.