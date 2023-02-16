ЦБ: физлица купили акций на российском рынке на 5,4 миллиарда рублей больше, чем продали
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Частные инвесторы в январе 2023 года купили акций на российском рынке на 5,4 миллиарда рублей больше, чем продали, следует из "Обзоров рисков финансовых рынков" Банка России за январь 2023 года.
"Основными нетто-покупателями акций в январе выступали физические лица, купившие акции российских компаний на сумму 5,4 миллиарда рублей. Также покупки акций осуществляли НФО (Некредитные финансовые организации — ред.) в рамках доверительного управления и СЗКО (Системно значимые кредитные организации — ред.) на сумму 1,1 и 1 миллиард рублей соответственно", — говорится в обзоре.
Ранее, в обзоре за ноябрь-декабрь, регулятор отмечал, что частные инвесторы за указанный период приобрели акций на рынке РФ на 6,3 миллиарда рублей больше, чем продали.
"Банки, не относящиеся к СЗКО, продали акции на сумму 4,4 миллиарда рублей. При этом в последнее время на рынке акций продажи осуществляют нерезиденты из дружественных стран (в январе – на сумму 2,8 миллиарда руб.)", — дополняет регулятор.
"Розничные инвесторы по-прежнему являются главными участниками на рынке акций: их доля в среднем за январь составила 80%, при этом в отдельные дни она достигала 86%. Высокая доля частных инвесторов на российском рынке акций ведет к увеличению общей волатильности торгов, так как часть решений инвесторы принимают импульсивно, на основе текущей новостной повестки, другие же присоединяются к торговле акциями, в которых наблюдается резкий рост волатильности", — указывается в обзоре.
В предыдущем обзоре в конце прошлого года ЦБ указывал, что доля частных инвесторов на российском рынке акций составляла порядка 77%.
Вложения россиян в иностранные ценные бумаги в 2022 году сократились на 31%, до 1,175 триллиона рублей, следует из "Обзора финансовых рынков" за январь Банка России.
"В условиях высоких санкционных рисков, в том числе связанных с "токсичными" валютами, в 2022 году граждане пересмотрели валютную структуру своих сбережений. В 2022 году снизилась совокупная валютизация сбережений физических лиц: сократились вложения в иностранные ценные бумаги (с 1704 миллиарда рублей до 1175 миллиарда рублей)", — говорится в обзоре.
https://1prime.ru/Stocks/20230216/839824819.html