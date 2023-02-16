МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Частные инвесторы в январе 2023 года купили акций на российском рынке на 5,4 миллиарда рублей больше, чем продали, следует из "Обзоров рисков финансовых рынков" Банка России за январь 2023 года. Акции на Мосбирже растут на позитивном внешнем фоне

"Основными нетто-покупателями акций в январе выступали физические лица, купившие акции российских компаний на сумму 5,4 миллиарда рублей. Также покупки акций осуществляли НФО (Некредитные финансовые организации — ред.) в рамках доверительного управления и СЗКО (Системно значимые кредитные организации — ред.) на сумму 1,1 и 1 миллиард рублей соответственно", — говорится в обзоре.

Ранее, в обзоре за ноябрь-декабрь, регулятор отмечал, что частные инвесторы за указанный период приобрели акций на рынке РФ на 6,3 миллиарда рублей больше, чем продали.

"Банки, не относящиеся к СЗКО, продали акции на сумму 4,4 миллиарда рублей. При этом в последнее время на рынке акций продажи осуществляют нерезиденты из дружественных стран (в январе – на сумму 2,8 миллиарда руб.)", — дополняет регулятор.

"Розничные инвесторы по-прежнему являются главными участниками на рынке акций: их доля в среднем за январь составила 80%, при этом в отдельные дни она достигала 86%. Высокая доля частных инвесторов на российском рынке акций ведет к увеличению общей волатильности торгов, так как часть решений инвесторы принимают импульсивно, на основе текущей новостной повестки, другие же присоединяются к торговле акциями, в которых наблюдается резкий рост волатильности", — указывается в обзоре.

В предыдущем обзоре в конце прошлого года ЦБ указывал, что доля частных инвесторов на российском рынке акций составляла порядка 77%.

Вложения россиян в иностранные ценные бумаги в 2022 году сократились на 31%, до 1,175 триллиона рублей, следует из "Обзора финансовых рынков" за январь Банка России.

"В условиях высоких санкционных рисков, в том числе связанных с "токсичными" валютами, в 2022 году граждане пересмотрели валютную структуру своих сбережений. В 2022 году снизилась совокупная валютизация сбережений физических лиц: сократились вложения в иностранные ценные бумаги (с 1704 миллиарда рублей до 1175 миллиарда рублей)", — говорится в обзоре.