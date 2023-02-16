ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России получает жалобы в связи с аномальными скачками стоимости низколиквидных акций на бирже, изучает их на предмет возможного манипулирования рынком либо инсайдерской торговли, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

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С начала февраля на российском фондовом рынке некоторые акции второго и третьего эшелона без очевидных причин подскакивали в цене, привлекая в том числе частных инвесторов. Некоторые бумаги за одну торговую сессию могли подорожать почти вдвое на аномально высоких объемах торгов.

"Конечно, жалобы нам поступают. Но задача и полномочия Банка России — прежде всего исследовать такого рода скачки на предмет недобросовестных практик, которыми являются манипулирование рынком либо инсайдерская торговля", — прокомментировал Лях в кулуарах уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

При этом ЦБ в большей степени связывает подобные регулярные скачки низколиквидных бумаг с текущими особенностями рынка: это отсутствие маркетмейкеров, низкая ликвидность и преобладание частных инвесторов, перечислил Лях.

По его словам, сейчас более 80% участников рынка — это физические лица. "Более того, это физические лица, которые используют принцип эмоционального инвестирования. То есть они в большей степени подвержены эмоциональному инвестированию, нежели рациональному", — сказал он.

Кроме того, скачки котировок могут быть связаны с "тонким" рынком, когда отсутствует ликвидность. По словам Ляха, в бумагах второго и третьего эшелона большая ликвидность сосредоточена в первые полчаса после открытия торгов либо в другие периоды в течение дня. "То есть в течение всего времени там нет достаточной, существенной ликвидности. Поэтому небольшим объемом денежных средств и вложений на рынке можно достаточно сильно изменить котировки", — пояснил он.

"Зачастую мы видим, например, когда бумага открывается, и в первые полчаса, пока хоть какая-то ликвидность есть, инвесторы забирают ее, и бумаги упираются в планки, на которых они стоят до конца дня, если биржа не изменяет риск-параметры торгов этими бумагами. Биржа может это делать — она периодически изменяет риск-параметры максимального изменения котировок, цен заявок, и это связано с тем, что биржа тоже старается нейтрализовать избыточную волатильность и донастроить дизайн торгов", — рассказал директор департамента ЦБ.

Еще одна особенность текущего рынка — в бумагах второго и третьего эшелона нет маркетмейкеров. Совокупность этих факторов дает влияние на рынок, которое и наблюдается в подобных низколиквидных акциях, сказал Лях.