МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился почти на 0,6% по итогу основных торгов, индекс Мосбиржи показал снижение третий день подряд, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций продолжает рост на позитивном внешнем фоне

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2153,96 пункта, долларовый РТС — на 0,9%, до 906,71 пункта.