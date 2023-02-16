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2023
https://1prime.ru/Stocks/20230216/839831225.html
Российский рынок акций снизился в четверг
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Российский рынок акций снизился почти на 0,6% по итогу основных торгов, индекс Мосбиржи показал снижение третий день подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 16.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился почти на 0,6% по итогу основных торгов, индекс Мосбиржи показал снижение третий день подряд, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2153,96 пункта, долларовый РТС — на 0,9%, до 906,71 пункта.