МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрылся в минусе третий день подряд, несмотря на отскок в первой половине сессии, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций снизился в четверг

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,58%, до 2153,96 пункта, долларовый РТС — на 0,9%, до 906,71 пункта.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent к 19.16 мск снижаелся на 0,41%, до 85,03 доллара за баррель.

"Российский рынок акций пытался восстановится после вчерашних распродаж, но после статистики по производственной инфляции в США, шансов закрыться в зеленой зоне почти не было. Индекс доллара к вечеру начал расти, так же растут доходности по гособлигациям США, что негативно для развивающихся рынков и их национальных валют", — замечает Сергей Кучин из "БКС Мир инвестиций".

На российский рынок продолжают давить ожидание десятого пакета санкций, а также политические события на следующей неделе, добавляет он.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения расписки X5 (-4,34%), обыкновенные акции "Сургутнестегаза" (-2,1%), акции АФК "Система" (-1,9%), НЛМК (–1,82%), ВТБ (-1,43%), а также акции "ВСМПО-Ависмы" (-1,31%) и акции "Норникеля" (-1,27%).

Префы "Лензолота" без новостей растут второй день подряд: за этот период они подскочили более чем в два раза – до 3980 рублей, обновив максимум с июля 2021 года.

"Акции "Аэрофлота" (+2,06%) в четверг, очевидно, поддерживали заявления главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о подписании контрактов на поставку в лизинг российских самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям. В частности, в 2023 году российские авиастроители должны поставить два самолета SSJ New для Аэрофлота и 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний в рамках лизинговых контрактов. В 2023-2025 годах "Аэрофлот" в рамках лизинговых поставок должен получить 63 самолета", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Также в лидерах роста – расписки Globaltrans (+4,23%), бумаги "Мечела" (префы выросли на 4,05%, его обыкновенные акции – на 2,72%), расписки девелопера "Эталон" (+3,64%) и акции "Совкомфлота" (+2,95%).

ПРОГНОЗЫ

По словам Сергея Кучина из "БКС Мир инвестиций", основные участники торгов на Мосбирже – частные инвесторы, которые в очередной раз покажут волатильную торговую сессию. Фавориты без изменений – Сбербанк и золотодобытчики. К вечеру пятницы рынок может продолжить снижение. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 17 февраля – 2130-21700 пунктов, считает он.

"Инвесторы опасаются ухудшения геополитической обстановки в предстоящие на следующей неделе длительные выходные. При этом можно сказать, что фактор 10-го пакета санкций ЕС при отсутствии сюрпризов в основном уже был отыгран рынком. Преодоление указанных поддержек российскими индексами может ускорить продажи", — полагает Кожухова из "Велес Капитала".