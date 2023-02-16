МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC планирует разместить на бирже 4% акций своего газового подразделения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Uniper избавится от активов в ОАЭ по условиям программы господдержки в ФРГ

"Национальная нефтяная компания Абу-Даби планирует провести публичное размещение 4% акций своего газового бизнеса", — пишет агентство. Отмечается, что официальное объявление о размещении части акций ADNOC Gas будет сделано в пятницу.

В январе источники сообщали Рейтеру, что ADNOC оценила свой газовый бизнес в 50 миллиардов долларов, и, исходя из этого, компания может получить в рамках IPO около 2 миллиардов.

Всего за последние два года, добавляет агентство, ADNOC вывела на биржу нефтехимическую компанию Borouge (совместное производство с Borealis), производителя удобрений и продуктов из чистого аммиака Fertiglobe, а также подразделение ADNOC Drilling. Компания в будущем планирует вывести на биржу свои подразделения логистики и ремонта.