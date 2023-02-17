Концерн Heineken выкупил свои акции на миллиард евро у мексиканской FEMSA
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Пивоваренный концерн Heineken выкупил свои акции на сумму в 1 миллиард евро у мексиканской Fomento Economico Mexicano (FEMSA), следует из пресс-релиза Heineken.
"Сегодня компания Heineken приобрела 7 782 100 акций Heineken по цене 91 евро за акцию (на общую сумму 708 миллионов евро) и 3 891 050 акций Heineken Holding N.V. по цене 75 евро за акцию (на общую сумму 292 миллиона евро), на общую сумму 1 миллиард евро", — говорится в сообщении.
Всего FEMSA предложила принадлежащие ей акции Heineken на сумму 1,9 миллиарда евро и акции Heineken Holding N.V. — на 1,3 миллиарда. FEMSA также разместила конвертируемые облигации на 0,5 миллиарда евро, которые можно обменять на акции Heineken Holding N.V. В совокупности это предложение представляло собой более половины доли FEMSA в Heineken.
Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах. Штат компании составляет около 82 тысяч человек.
FEMSA — мексиканская компания, занимающаяся производством напитков и розничной торговлей, со штаб-квартирой в Монтеррее.
https://1prime.ru/Stocks/20230217/839842121.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.