МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Пивоваренный концерн Heineken выкупил свои акции на сумму в 1 миллиард евро у мексиканской Fomento Economico Mexicano (FEMSA), следует из пресс-релиза Heineken. Heineken планирует договориться о передаче бизнеса в России в 2023 году

"Сегодня компания Heineken приобрела 7 782 100 акций Heineken по цене 91 евро за акцию (на общую сумму 708 миллионов евро) и 3 891 050 акций Heineken Holding N.V. по цене 75 евро за акцию (на общую сумму 292 миллиона евро), на общую сумму 1 миллиард евро", — говорится в сообщении.

Всего FEMSA предложила принадлежащие ей акции Heineken на сумму 1,9 миллиарда евро и акции Heineken Holding N.V. — на 1,3 миллиарда. FEMSA также разместила конвертируемые облигации на 0,5 миллиарда евро, которые можно обменять на акции Heineken Holding N.V. В совокупности это предложение представляло собой более половины доли FEMSA в Heineken.

Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах. Штат компании составляет около 82 тысяч человек.

FEMSA — мексиканская компания, занимающаяся производством напитков и розничной торговлей, со штаб-квартирой в Монтеррее.