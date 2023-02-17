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Российский рынок акций снизился за неделю
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Российский рынок вырос в пятницу на 0,69%, но снизился по итогам недели на 4,1% на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 17.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок вырос в пятницу на 0,69%, но снизился по итогам недели на 4,1% на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы вырос на 0,69%, до 2168,88 пункта, долларовый РТС — на 1,49%, до 920,19 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 4,1%, РТС – на 5,3%.