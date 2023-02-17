МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок вырос в пятницу на 0,69%, но снизился по итогам недели на 4,1% на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет вопреки негативному внешнему фону

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы вырос на 0,69%, до 2168,88 пункта, долларовый РТС — на 1,49%, до 920,19 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи упал на 4,1%, РТС – на 5,3%.