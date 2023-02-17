МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос в последний рабочий день недели на заявлениях Минфина РФ, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Российский рынок акций снизился за неделю

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,69%, до 2168,88 пункта, долларовый РТС — на 1,49%, до 920,19 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 4,1%, РТС – на 5,3%.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent к 19.15 мск снижается на 2,14%, до 83,32 доллара за баррель.

"Рост акций в рублях связан в основном с заявлениями правительства и администрации, в которых они прояснили свою позицию по добровольному налогу и дивидендам банков. Но рост сдержанный: ему мешает локальное укрепление рубля после глубокой просадки в предыдущие сессии", — говорит Валерий Емельянов из "БКС Мир инвестиций".

"Внимание в течение сессии было приковано к новостям от Минфина. Ведомство сообщило, что может собрать около 300 миллиардов рублей в бюджет из прибыли компаний за 2021-2022 год путем применения налогового механизма, однако сектора ТЭКа это касаться не будет", — также замечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста – акции Мосбиржи (+2,66%), "Газпром нефти" (+1,49%), банка "Санкт-Петербург" (+1,42%) и обыкновенные акции "Селигдара" (+2,95%).

"Юнипро" (+3,08%) представила ожидаемо сильные финансовые результаты за 2022 год по стандартам МСФО. Компания продемонстрировала рост показателей на фоне увеличения выработки электроэнергии и роста цен на рынке на сутки вперед (РСВ). Существенный рост чистой прибыли связан с восстановлением признанного ранее убытка от обесценения активов. Отчетность нейтральная для акций компании", — отмечают аналитики Промсвязьбанка.

В лидерах падения — акции "Русснефти" (-2,3%), префы "Мечела" (-1,88%), акции "Русала" (-1,44%), расписки HeadHunter (-1,28%), акции "Эн+ Групп" (-1,16%), а также расписки X5 (-1,13%) и акции Polymetal (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

"Ориентиром для индекса Мосбиржи на начало следующей недели будет диапазон 2070-2230 пунктов. Нижняя граница данного коридора будет выступать поддержкой в случае снижения, верхняя — сопротивлением, если рост ускорится", — считает Емельянов из "БКС Мир инвестиций".

На следующей неделе в фокусе внимания будет статистика по промышленному производству в РФ, производственной инфляции, считает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

"Интерес покупателей к российским акциям в ближайшие дни может восстановиться, если страхи усиления геополитической напряженности (в том числе на длинных выходных) не реализуются", — отмечает полагает Кожухова из "Велес Капитала".