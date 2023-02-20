МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикацию протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, документ может содержать сигналы о монетарной политике регулятора. В ФРС заявили, что отчет по инфляции "почти совпал с ожиданиями"

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,99%, до 3 255,8 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 2 135,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,8%, до 20 886 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,09%, до 2 453,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 7 353,1 пункта, японский Nikkei 225 — снизился на 0,03%, до 27 504,5 пункта.

На неделе будет опубликован протокол февральского заседания ФРС, который может содержать дополнительные сигналы о планах регулятора относительно ставки и темпов ее повышения на ближайшее время. Документ будет опубликован в среду, 22 февраля.

Регулятор в прошлом году повысил ставку семь раз на фоне высокой инфляции, наряду с другими мировыми ЦБ, что в то же время усилило риски рецессии, поэтому ожидания по монетарной политике отражаются на мировых фондовых рынках. Инфляция в США продолжает постепенно замедляться, но остается заметно выше целевых 2%.

В текущем году ФРС увеличил ставку в феврале, и новое повышение ожидается в марте. По данным CME Group, 84,9% аналитиков в марте ожидают повышения учетной ставки в США вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.

Рынки обратили внимание и на решение китайского центробанка во ставке. Ранее Народный банк Китая вновь сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,65%.