МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Московская биржа дважды с начала торговой сессии повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций компании "Лензолото", следует из сообщения торговой площадки. VK выкупила 75 процентов онлайн-платформы для школьников "Учи.ру"

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.02.2023, 10.19 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 18860) и диапазона оценки рыночных рисков (до 21182,22 рубля, эквивалентно ставке 49,5%) ценной бумаги LNZL (Лензолото)", — говорится во втором за день сообщении.

К 10.42 мск акции поднимаются в цене на 26,27%, до 17 930 рублей. А максимально бумаги дорожали в понедельник на 29,03%, до 18 710 рублей

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.