Мосбиржа: российский рынок акций опускается после подъема на старте торгов в понедельник
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо снижается после небольшого роста на открытии торгов, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.02 мск опускается на 0,79%, до 2151,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,21%, до 918,34 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи максимально поднимался на 0,14%, до 2180,96 пункта.
Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent в то же время растет на 1,13%, до 83,94 доллара за баррель. Фондовые биржи Азии закрыли торги ростом, фьючерсы на основные американские индексы незначительно снижаются, а европейские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сильнее всего снижаются в цене расписки Globaltrans (-2,19%), TCS Group (-2,13%), акции "Яндекса" (-1,77%), "Полюса" (-1,73%) и МТС (-1,36%).
В лидерах роста котировок — обыкновенные акции "Лензолота", дорожающие на 23,52%, акции "Алросы", прибавляющие 0,47% к своей стоимости, и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", дорожающие на 0,09%. Также растут в цене бумаги "Русгидро" (+0,22%) и ВТБ (+0,19%)
Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс Мосбиржи сегодня останется в нижней части диапазона 2140-2210 пунктов и не видят "триггеров" для активизации покупок в "фишках".
https://1prime.ru/Stocks/20230220/839860872.html