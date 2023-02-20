МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо снижается после небольшого роста на открытии торгов, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Лензолота"

Индекс Мосбиржи к 11.02 мск опускается на 0,79%, до 2151,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,21%, до 918,34 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи максимально поднимался на 0,14%, до 2180,96 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent в то же время растет на 1,13%, до 83,94 доллара за баррель. Фондовые биржи Азии закрыли торги ростом, фьючерсы на основные американские индексы незначительно снижаются, а европейские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Сильнее всего снижаются в цене расписки Globaltrans (-2,19%), TCS Group (-2,13%), акции "Яндекса" (-1,77%), "Полюса" (-1,73%) и МТС (-1,36%).

В лидерах роста котировок — обыкновенные акции "Лензолота", дорожающие на 23,52%, акции "Алросы", прибавляющие 0,47% к своей стоимости, и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", дорожающие на 0,09%. Также растут в цене бумаги "Русгидро" (+0,22%) и ВТБ (+0,19%)

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс Мосбиржи сегодня останется в нижней части диапазона 2140-2210 пунктов и не видят "триггеров" для активизации покупок в "фишках".