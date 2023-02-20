Glorax планирует собрать заявки на биржевые облигации, сообщил источник
Источник: Glorax планирует 2-6 марта собрать заявки на облигации до миллиарда рублей
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Девелоперская компания Glorax планирует 2-6 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации выпуска объемом до 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет при этом не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,31% годовых.
Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 марта. Организаторами выступят "БКС КИБ" и Газпромбанк.
Glorax планировал собрать заявки инвесторов на облигации этого выпуска ещё в декабре, но тогда принял решение перенести размещение на неопределенный срок в связи с рыночной конъюнктурой.
https://1prime.ru/Stocks/20230220/839861586.html
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