МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Девелоперская компания Glorax планирует 2-6 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации выпуска объемом до 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Лензолота"

Ориентир ставки купонов составляет при этом не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,31% годовых.

Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 марта. Организаторами выступят "БКС КИБ" и Газпромбанк.

Glorax планировал собрать заявки инвесторов на облигации этого выпуска ещё в декабре, но тогда принял решение перенести размещение на неопределенный срок в связи с рыночной конъюнктурой.