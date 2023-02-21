МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном опускаются, в том числе за счёт сомнений в силе восстановления экономики Китая после ковидных ограничений, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Биржи Европы закрылись разнонаправленно на фоне малого объема торгов

По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,1%, до 3 293,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижается на 0,12%, до 2 159,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,91%, до 20 696 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,15%, до 2 458,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,16%, до 7 339,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,15%, до 27 492 пунктов.

Азиатские индексы демонстрируют в основном снижение, поскольку оптимизм по поводу экономических успехов в Китае после ослабления ковидных ограничений, возможно, был излишним.

"Слабость… видимо, отражает скептицизм по поводу вероятной силы восстановления (экономики — ред.) Китая, если основываться на недавнем отставании китайских акций", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Не помогает и макростатистика. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии вырос в феврале до 49,2 пункта с 48,5 пункта месяцем ранее. Отдельно PMI в сфере промышленности поднялся до 50,1 пункта с 50 пунктов в январе, в секторе услуг — до 49,2 с 48,6 пункта.

Также глобальные инвесторы проявляют осторожность перед публикацией протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, намеченного на среду. Документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике американского регулятора.