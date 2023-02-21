МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается в начале торговой сессии вторника, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций повысился на 0,68 процента за основную сессию

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск повышается на 0,23%, до 2188,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,14%, до 922,84 пункта.

На самом открытии торгов индекс Мосбиржи повышался на 0,05%, до 2184,6 пункта.