2023-02-21T10:02:00+03:00
2023-02-21T10:11:49+03:00
2023-02-21T10:02:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230221/839868788.html
Акции на Мосбирже поднимаются в начале торгов
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций умеренно повышается в начале торговой сессии вторника, следует из данных торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск повышается на 0,23%, до... ПРАЙМ, 21.02.2023
акции, рынки, новости, акции, мосбиржа, торги
https://1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
https://1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
https://1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20230220/839865731.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается в начале торговой сессии вторника, следует из данных торгов на Московской бирже.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск повышается на 0,23%, до 2188,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,14%, до 922,84 пункта.
На самом открытии торгов индекс Мосбиржи повышался на 0,05%, до 2184,6 пункта.